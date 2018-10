Empoli-Roma: probabili formazioni e diretta dalle 20.30. Dove vederla in tv

ROMA - Dopo i successi contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen la Roma vuole chiudere questo ciclo con una vittoria e affrontare la sosta con la consapevolezza di essere tornata la vera Roma. Contro l'Empoli Di Francesco farà diversi cambi rispetto alla partita di Champions. Sicuri del posto saranno Manolas e Luca Pellegrini, così come il bomber Dzeko. Di fronte avranno una vecchia conoscenza, Andreazzoli, che proverà a fare uno sgambetto alla sua ex squadra.

EMPOLI-ROMA, SEGUI IL MATCH IN DIRETTA DALLE 20.30

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

IN TV: DAZN - Segui Empoli-Roma in esclusiva in diretta streaming su DAZN