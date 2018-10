ROMA - Un legame che è rimasto molto forte, sin dai tempi in cui giocavano insieme nella Roma: Nainggolan e Pjanic sono come fratelli. Oggi il centrocampista bosniaco era a Milano per un evento con la Juventus, e ha colto l'occasione per trascorrere qualche ora con il belga, trasferitosi all'Inter in estate. "Sempre un piacere vederti", ha scritto Nainggolan in una storia su Instagram.