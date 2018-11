Udinese-Milan 0-1: decide Romagnoli al 97'

Ancora Romagnoli. Dopo la partita con il Genoa, il difensore fa sorridere di nuovo il Milan risolvendo anche la sfida con l'Udinese allo stadio Friuli (0-1). E lo fa al minuto 97', quando l'equilibrio sembrava ormai impossibile da spezzare. Questi per Gattuso sono tre punti d'oro, che significano aggancio alla Lazio in zona Champions e permettono di pensare alla partita con la Juve, la prossima, con più tranquillità. Quasi sicuramente ci sarà anche l'ex Higuain, che è dovuto uscire nel primo tempo per un infortunio alla schiena ma che dovrebbe recuperare per il big match. Higuain esce infortunato: il Milan trema

HIGUAIN KO - Gattuso sceglie ancora il 4-4-2, con Higuain e Cutrone in avanti. A centrocampo c'è Bakayoko al posto dell'infortunato Biglia. Velazquez si affida alla coppia De Paul-Lasagna.

I ritmi sono subito altissimi: dopo una prima parte favorevole al Milan, l'Udinese ha diverse occasioni per passare in vantaggio, con un Lasagna pericolosissimo. Al 35' Gattuso perde Higuain, dolorante alla schiena dopo uno scontro a centrocampo con Mandragora: entra Castillejo. Nel finale di tempo i rossoneri tornano pericolosi: Musso salva la porta su un sinistro di Cutrone.

EQUILIBRIO - Nel secondo tempo l'intensità del gioco rimane altissima, ma aumentano gli errori tecnici. Suso ha sul sinistro un rigore in movimento senza pressioni, ma spreca tirando altissimo. Gattuso prova anche la carta Borini al posto di Laxalt, perché in ottica Champions il punto serve a poco. Ma, tra crampi e fatica dei giocatori in campo, il gioco si spezzetta e le due squadre naturalmente abbassano i ritmi. L'arbitro Di Bello assegna 5 minuti di recupero. Al 94' Nuytinck viene espulso per un intervento su Castillejo. Tre minuti dopo Romagnoli recupera palla a centrocampo, l'Udinese è completamente scoperta, i giocatori rossoneri sono in superiorità numerica, la palla arriva a Suso che la dà ancora a Romagnoli: sinistro potente, Musso non può nulla. Dopo qualche minuto, il Var dà l'ok al gol (nel frattempo era stato espulso Gattuso per proteste). La partita prosegue e finisce al minuto 101. Dopo, esplode la gioia del Milan.

UDINESE-MILAN 0-1: TABELLINO E STATISTICHE