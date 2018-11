Frosinone-Fiorentina 1-1: sblocca Benassi, pari di Pinamonti

Niente da fare: la Fiorentina non riesce più a vincere. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra di Pioli ha inanellato solo pareggi: contro il Frosinone è arrivato il quarto consecutivo (tutti per 1-1).

La partita si era messa anche bene allo Stirpe per i viola, grazie alla rete di Benassi in apertura di ripresa, ma un gran gol di Pinamonti all'89' ha tolto la gioia della vittoria a Chiesa e compagni. Il Frosinone invece trova il quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi e una vittoria). Ancora un pari per la Fiorentina: a Frosinone Pinamonti beffa Pioli all'89'

SUSSULTI NEL FINALE - Longo sceglie Vloet per appoggiare in attacco Campbell e Ciofani. Pioli schiera il tridente Pjaca-Simeone-Chiesa. Gerson titolare a centrocampo.

Le emozioni del primo tempo arrivano tutte negli ultimi dieci minuti. La Fiorentina è più pericolosa, ma Sportiello è attentissimo su tutte le conclusioni e i cross. Dopo un'ottima occasione di testa per Capuano arriva il palo dei viola: Pjaca va per colpire di testa, Beghetto interviene e il pallone colpisce il legno. Poi è la volta di Benassi sfiorare il gol: il suo tiro da fuori finisce a lato di pochissimo.

ECCO I GOL - Inizia la ripresa e la Fiorentina va in vantaggio: Chiesa va via sulla sinistra e mette al centro per Benassi che di spalla beffa Sportiello. Il Frosinone prova a reagire, ma ad essere pericolosa è ancora la Fiorentina che va vicina al raddoppio con Veretout. I padroni di casa sono generosi e nel finale di partita creano qualche problema agli avversari, ma peccano nell'ultimo passaggio e nella conclusione a rete. Fino a quando Pinamonti (entrato al 62' per Campbell) non trova il tiro perfetto da fuori area: Lafont non può nulla. Finisce 1-1.

FROSINONE-FIORENTINA 1-1: TABELLINO E STATISTICHE