Milan-Parma 2-1, Inglese illude D'Aversa: Cutrone e Kessie firmano la rimonta

MILANO - Le vittorie così, ottenute in emergenza e senza un gioco spettacolare, sono un patrimonio inestimabile per edificare l’anima di un gruppo. Contro il Parma il Milan va sotto per colpa di Inglese ma invece di farsi prendere dalla frenesia, moltiplica le energie e sfrutta in maniera cinica gli episodi che consentono il ribaltone firmato Cutrone e Kessié. «Da qui a fine dicembre dobbiamo fare meno danni possibili» aveva detto alla vigilia Gattuso che non può che sorridere di fronte alla solidità di una squadra capace di esaltarsi ancora una volta nelle difficoltà.

POCHE EMOZIONI - Viste le mille defezioni in difesa, l’allenatore rossonero improvvisa Abate come centrale al fianco di Zapata. Dall’altra parte D’Aversa scelte Biabiany nel tridente con Inglese e Gervinho. Nel primo tempo il volume delle occasioni è decisamente basso. Al 5’ ci prova di testa Zapata con una zuccata centrale che non preoccupa Sepe. La replica del Parma è una bella azione che culmina nell’assist di Biabiany per Barillà che è libero in area ma invece di calciare di prima intenzione, tenta il controllo e perde il pallone.

GAGLIOLO, CHE ERRORE - Prova a farsi vedere anche Cutrone: sul servizio da destra di Calabria il centravanti rossonero non arriva per un soffio all’appuntamento col pallone. Il pericolo più nitido per i rossoneri prima dell’intervallo è di Suso che si sposta la palla sul destro e testa la reattività di Sepe. Al 36’ il Parma apparecchia lo scenario perfetto per il vantaggio: Scozzarella pennella un calcio di punizione per Gagliolo che in splendida solitudine spedisce fuori di testa da due passi.

BOTTA E RISPOSTA - La ripresa si apre con il vantaggio dei ducali: sul corner battuto magistralmente da Scozzarella, Inglese si staglia sul primo palo dove brucia i difensori rossoneri e buca Donnarumma con un colpo di testa potente. Gattuso prova a vitaminizzare l’attacco immettendo Borini al posto di Mauri. L’effetto è subitaneo anche se il neoentrato non viene coinvolto nell’azione del pareggio: Cutrone scippa un pallone sulla trequarti a Scozzarella e lo offre sulla destra a Suso che tenta un cross di sinistro. La palla, deviata da Barillà, s’impenna e illumina il numero 63 che inventa un destro al volo per timbrare il suo 3° gol in campionato, il 7° stagionale.

RIBALTONE - Il Milan ribalta il match sfruttando un tocco di braccio in area di Bastoni che porta alla decisione di Calvarese di decretare il rigore con l’ausilio dell’on field review. Sul dischetto si presenta Kessié che spiazza Sepe e si regala la terza rete in campionato. All’81’ l’ivoriano fallisce il tris: all’ingresso dell’area di rigore ha spazio e tempo per la stoccata di sinistro ma la palla termina alta sopra la traversa. Il Parma non si arrende e qualche secondo dopo Grassi si divora il 2-2 calciando a lato dopo un inserimento geniale sul passaggio di Gagliolo. I 6 minuti di recupero non riservano trappole ai rossoneri che respingono il tentativo di sorpasso dei ducali e rilanciano le proprie quotazioni in ottica Champions.