Pagelle Juventus-Inter, i promossi e i bocciati 

La Juventus cannibale supera anche l'ostacolo Inter e trasforma la serie A in una succursale della Ligue 1. Ecco tutti i promossi e i bocciati del big match di ieri sera allo Stadium.

I MIGLIORI DELLA JUVENTUS

Cancelo 7,5

Parte a destra e dopo un quarto d’ora Allegri lo porta a sinistra perché su quella fascia c’è uno spazio da sfruttare meglio, con un’ala come il portoghese e non con un terzino puro come De Sciglio. E alla fine ha ragione Max: il cross del gol è suo, come è sua un’altra grande prestazione.

Chiellini 7

Fa come il suo amico Buffon: migliora invecchiando. Icardi sbatte contro Giorgione come contro un muro. Non solo, su due calci d’angolo di testa va vicino al gol.

Mandzukic 7

Non difende più come due anni fa e questo si sapeva e nel primo tempo non incide troppo neppure durante gli attacchi della Juve. Ma al momento buono, ecco il gigante da area di rigore. Fa quasi tenerezza l’opposizione di Asamoah sul gol del croato: fra i due ci sono 17 centimetri e 11 chili di differenza.

Allegri (all.) 7

Un’altra botta al campionato. Queste partite Max non le sbaglia. L’intuizione di Cancelo da una fascia all’altra decide la sfida.