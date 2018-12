Serie A, Lazio-Sampdoria: probabili formazioni, diretta dalle 20.30 e dove vederla in tv

ROMA - La 'Ferrari' deve tornare a correre. Questo il diktat di Claudio Lotito, che ha paragonato la Lazio a una fuori serie e - dopo tre pari consecutivi - si aspetta da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi i tre punti all'Olimpico contro la Sampdoria reduce invece dal successo casalingo sul Bologna. Quinti a -1 dal Milan, i biancocelesti hanno ricaricato le pile durante la settimana nel ritiro di Formello e proveranno a far gioire di nuovo i propri tifosi.

LAZIO-SAMPDORIA: SEGUI LA DIRETTA DALLE ORE 20.30

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj; S. Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Caceres, Durmisi, Lukaku, Murgia, Cataldi, Berisha, Correa, Caceido. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Leiva, Marusic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; QUagliarella, Defrel. A disp.: Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Rolando, Sala, Tavares, Vieira, Ramirez, Jankto, Caprari, Kownacki. All. Marco Giampaolo

Indisponibili: Barreto, Regini.

Diffidati: Bereszynski, Praet

ARBITRO: Massa di Imperia

TV: segui Lazio-Sampdoria in esclusiva in diretta streaming su DAZN

WEB: www.corrieredellosport.it