Serie A Cagliari-Roma 2-2, il tabellino

CAGLIARI - Cagliari-Roma termina 2-2. Giallorossi avanti al 14' grazie a Cristante, poi raddoppia Kolarov al 40' su punizione (deviata). Ionita la riapre all'84' sugli sviluppi di un corner e Sau (dopo la doppia espulsione a Srna e Ceppitelli), al 94', pareggia i conti.

CAGLIARI-ROMA 2-2: NUMERI E STATISTICHE

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin (64' Pajac); Ionita, Bradaric (79' Cigarini), Faragò; Joao Pedro; Cerri, Farias (74' Sau). A disp.: Aresti, Rafael, Andreolli, Pisacane, Doratiotto, Romagna, Dessena, Verde, Pavoletti. All.: Maran.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo (88' Jesus), Kluivert (74' Lu.Pellegrini); Schick (82' Pastore). A disp.: Mirante, Fuzato, Marcano, Santon, Riccardi, Perotti, D'Orazio. All.: Di Francesco.

ARBITRO: Mazzoleni.

MARCATORI: 14' Cristante (R), 40' Kolarov (R), 84' Ionita (C), 94' Sau (C).

NOTE: Allontanato Maran (C) al 90' per proteste. Espulsi Srna (C) per proteste e Ceppitelli (C) al 92' per doppia ammonizione. Ammoniti: Faragò, Sau (C); Cristante (R). Recupero: 0'pt e 5'st. Calci d'angolo 7 a 5 per il Cagliari.