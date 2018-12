Diretta Milan-Torino, probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv

MILANO - Stasera alle 20.30 Milan e Torino scendono in campo a San Siro per la quindicesima giornata di Serie A. Per i rossoneri di Gattuso, sfida importante nella lotta per un posto in Champions League e, dopo il pari con la Lazio e il successo sul Parma possono portarsi, vincendo, a quota 28 punti, vale a dire -1 dall'Inter terza in classifica. Sfida importante in chiave Europa anche per i granata di Mazzarri che invece cercano il bis dopo il successo con il Genoa: il Torino coi tre punti si porterebbe a un solo punto proprio dai rossoneri, ora quarti in classifica insieme alla Lazio con 25 punti.

SEGUI MILAN-TORINO IN DIRETTA

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djdji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

TV: Sky Sport Uno, Serie A e 251.