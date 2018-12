Serie A, Giudice Sportivo: Bakayoko e Kessie fermati per un turno

MILANO - Il Giudice Sportivo, prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello, ha emesso il comunicato con le sue decisioni dopo il sedicesimo turno di serie A.

SQUALIFICATI - Fermato per una giornata Bakayoko (Milan) dopo l'espulsione per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Stop di un turno anche per Kessie (Milan), Asamoah (Inter), Krunic (Empoli) e Radovanic (Chievo) dopo la quinta ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidati). Entrano in diffida Calabria (Milan), Insigne (Napoli) e Parolo (Lazio).

AMMENDE - Per quanto riguarda le società, multa di 4000 € alla Lazio, a titolo di responsabilità oggettiva per "aver ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti". Multata di 3000 € la Roma per "avere, suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco". Stessa cifra comminata al Milan per "avere, suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco".