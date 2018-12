Juventus-Roma, ecco come vederla in tv

La Seria A TIM su DAZN si apre sabato, alle 12.30, nel lunch-match tra la Lazio, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Bergamo, e il Cagliari. Alle 15.00, spazio a Udinese-Frosinone (scopri come seguirle in esclusiva). Ma la grande esclusiva di DAZN è quella all’Allianz Stadium, alle 20.30, tra Juventus e Roma. Una sfida caratterizzata da grande rivalità, dove la squadra di Di Francesco, alla ricerca di conferme per uscire dal periodo negativo, cercherà di fermare il cammino inarrestabile della capolista. Al termine della partita, appuntamento con “Diletta Gol”, lo show originale di DAZN con interviste, highlights e analisi del sabato calcistico.

DAZN trasmetterà anche il 17esimo turno di Serie BKT - che vedrà il Lecce tentare di accorciare la classifica sulle prime due della classe, Palermo e Brescia, impegnate entrambe in trasferta – e la partita di Serie D tra la capolista Bari e il Roccella.

Sulla piattaforma anche il grande calcio internazionale, con le partite di Liga spagnola, con Barcellona, Siviglia, Atletico e Real in cinque punti, di Ligue 1 francese, con il PSG reduce da due pareggi consecutivi, e anche Ligue 2 e Championship inglese.

