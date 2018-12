Serie A Lazio-Cagliari, probabili formazioni e diretta dalle 12.30. Dove vederla in tv

ROMA - All'Olimpico va in scena un duello tra squadre in difficoltà. Dopo 48 giorni senza vittoria in campionato la Lazio cerca il riscatto ospitando il Cagliari. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da 4 pareggi e 1 sconfitte negli ultimi 5 turni e punta al rilancio in chiave Champions League. «Bisogna essere bravi a centrare una serie di successi che migliorerebbero la classifica. E’ buona, estremamente corta. Tante squadre sono in deficit di punti, anche noi. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più, è nelle nostre potenzialità» ha dichiarato il tecnico biancoceleste alla vigilia. 3 punti negli ultimi 6 match invece per i sardi che in trasferta hanno raccolto fin qua 6 dei loro 17 punti. L'unico successo lontano dalla Sardegna è quello del 2 settembre contro l'Atalanta. La Lazio vanta una striscia aperta di otto partite contro i rossoblù che non vincono dal maggio 2013 (1-0 grazie alla rete di Daniele Dessena).

LAZIO-CAGLIARI, LA DIRETTA DALLE 12.30

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-1-2): Strakosha; Marusic, Acerbi, Radu, Lulic; Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Dessena; Barella; Joao Pedro, Cerri. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Tv: Segui Lazio-Cagliari in esclusiva in diretta streaming su DAZN