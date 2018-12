Juventus-Roma, il post di Paulo Sousa che scatena i social

ROMA - Descritto da giorni come possibile eventuale sostituto di Eusebio Di Francesco nel caso la situazione in casa giallorossa precipitasse, Paulo Sousa - nel giorno di Juventus-Roma - ha postato sul proprio profilo Instagram l'immagine di lui in maglia bianconera proprio durante una vecchia sfida contro i capitolini insieme al 'Principe' Giuseppe Giannini ('taggando' anche i due club). Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi, i quali hanno espresso tutto il loro disappunto nei commenti: si va da chi ne contesta il curriculum («Hai toppato ovunque e sei juventino. Meglio in Europa League che vederti sulla nostra panchina») a chi detta la linea alla società («Via Difra solo per un big. Sousa no») o mostra la sua solidarietà al tecnico attuale della Roma («Di Francesco siamo con te»). Il portoghese, in questo caso, sembra comunque aver messo d'accordo la stragrande maggioranza del popolo giallorosso.

