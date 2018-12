Serie A, diretta Bologna-Lazio dalle 15: le probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Bologna e Lazio scendono in campo al Dall'Ara per la sfida della 18ª giornata di Serie A. Nel giorno di Santo Stefano andrà in scena il duello in famiglia tra i fratelli Inzaghi: da una parte Filippo, tecnico dei rossoblù, e dall'altra Simone, allenatore dei biancocelesti. È un match molto importante per entrambe le squadre: il Bologna cerca punti decisivi in chiave salvezza (la vittoria manca dallo scorso 30 settembre quando i rossoblù vinsero in casa 2-1 contro l'Udinese), la Lazio è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League (ora è al quarto posto con 28 punti, a +1 sul Milan) e dopo i tre punti ottenuti contro il Cagliari (3-1) i biancocelesti vogliono centrare un altro successo. Calcio d'inizio alle 15, non perdere la diretta testuale su Corrieredellosport.it.

Serie A, Bologna-Lazio in diretta dalle 15

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Mbaye; Santander, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, S. Radu; Patric, S. Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto.

Tv: Segui Bologna-Lazio in esclusiva in diretta streaming su DAZN.