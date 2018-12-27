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Serie A, Parma-Roma a Manganiello. Irrati per Lazio-Torino
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Serie A, Parma-Roma a Manganiello. Irrati per Lazio-Torino

Valeri dirigerà Juventus-Sampdoria, Napoli-Bologna a Calvarese. 

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giovedì 27 dicembre 2018 14:22

ROMA - L'Aia ha diramato le designazioni ufficiali per l'ultima giornata di andata di Serie A, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00.

CHIEVO – FROSINONE  

ROCCHI 

FIORITO – COLAROSSI  

IV: ABBATTISTA  

VAR: BANTI 

AVAR: MANGANELLI 

EMPOLI – INTER  

LA PENNA  

VUOTO – MARRAZZO  

IV: DI MARTINO  

VAR: GUIDA 

AVAR: DI VUOLO  

GENOA – FIORENTINA  

MASSA 

TEGONI – GORI  

IV: SERRA 

VAR: GIACOMELLI  

AVAR: TASSO  

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30 

VALERI 

VALERIANI – VIVENZI  

IV: MARINELLI 

VAR: MARESCA  

AVAR: DEL GIOVANE  

LAZIO – TORINO  

IRRATI 

PERETTI – SCHENONE  

IV: NASCA  

VAR: ORSATO  

AVAR: COSTANZO  

MILAN – SPAL h. 20.30  

ABISSO  

PRENNA – ROCCA  

IV: CHIFFI  

VAR: FABBRI  

AVAR: DI IORIO  

NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00     

CALVARESE  

GALETTO – CECCONI  

IV: GIUA 

VAR: DOVERI  

AVAR: RANGHETTI  

PARMA – ROMA  

MANGANIELLO  

DI LIBERATORE – TONOLINI  

IV: PISCOPO  

VAR: MAZZOLENI  

AVAR: BINDONI  

SASSUOLO – ATALANTA  

PASQUA  

POSADO – CALIARI  

IV: VOLPI  

VAR: PICCININI  

AVAR: LO CICERO  

UDINESE – CAGLIARI  

MARIANI  

MELI – TOLFO  

IV: ROS  

VAR: PAIRETTO  

AVAR: PAGANESSI

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