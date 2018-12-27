Serie A, Parma-Roma a Manganiello. Irrati per Lazio-Torino

ROMA - L'Aia ha diramato le designazioni ufficiali per l'ultima giornata di andata di Serie A, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00.
CHIEVO – FROSINONE
ROCCHI
FIORITO – COLAROSSI
IV: ABBATTISTA
VAR: BANTI
AVAR: MANGANELLI
EMPOLI – INTER
LA PENNA
VUOTO – MARRAZZO
IV: DI MARTINO
VAR: GUIDA
AVAR: DI VUOLO
GENOA – FIORENTINA
MASSA
TEGONI – GORI
IV: SERRA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: TASSO
JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30
VALERI
VALERIANI – VIVENZI
IV: MARINELLI
VAR: MARESCA
AVAR: DEL GIOVANE
LAZIO – TORINO
IRRATI
PERETTI – SCHENONE
IV: NASCA
VAR: ORSATO
AVAR: COSTANZO
MILAN – SPAL h. 20.30
ABISSO
PRENNA – ROCCA
IV: CHIFFI
VAR: FABBRI
AVAR: DI IORIO
NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00
CALVARESE
GALETTO – CECCONI
IV: GIUA
VAR: DOVERI
AVAR: RANGHETTI
PARMA – ROMA
MANGANIELLO
DI LIBERATORE – TONOLINI
IV: PISCOPO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BINDONI
SASSUOLO – ATALANTA
PASQUA
POSADO – CALIARI
IV: VOLPI
VAR: PICCININI
AVAR: LO CICERO
UDINESE – CAGLIARI
MARIANI
MELI – TOLFO
IV: ROS
VAR: PAIRETTO
AVAR: PAGANESSI