Serie A, Parma-Roma 0-2: decidono i gol di Cristante e Under

Di Francesco può trascorrere una sosta serena. La Roma batte il Parma 2-0 con i gol di Cristante e Under e torna a vincere anche in trasferta. Una bella conferma dopo il 3-1 al Sassuolo nel boxing day. Era da ottobre che i giallorossi non conquistavano due vittorie consecutive in campionato (allora furono tre). Il tecnico giallorosso sta piano piano ritrovando anche le pedine fondamentali della squadra. Se a Parma Manolas ha dovuto abbandonare il match per infortunio, sono rientrati Dzeko dal 1', e Pellegrini nella ripresa. In panchina c'erano Perotti ed El Shaarawy. Insomma, l'emergenza sembra finita. Con questi sei punti conquistati in tre giorni, Di Francesco potrà lavorare con più serenità per lanciare la rincorsa alla Champions nel girone di ritorno. Quello di andata si è chiuso con la miseria di 30 punti tra troppi alti e bassi e troppi punti persi contro le piccole. Ma la corsa alla Champions è ancora tutta aperta, con la Lazio quarta a +2. I problemi non sono tutti risolti e si sono visti anche a Parma. Manovra bloccata e senza grandi spunti nel primo tempo in cui la Roma ha rischiato anche di andare sotto, poi nel secondo tempo la squadra è cresciuta e ha vinto meritatamente. Gervinho, il grande ex e il pericolo numero uno, è stato ben controllato dalla difesa che è finalmente riuscita a chiudere la gara con un clean sheet dopo ben 10 partite.

Parma ko: la Roma chiude bene l'anno

TORNANO I BIG - Di Francesco ritrova Dzeko dal 1'. Il bosniaco non era tra i titolari da quasi due mesi, e al Tardini non aveva mai giocato prima. La Roma sceglie il 4-2-3-1, modulo con cui ha fatto vedere le cose migliori in questa stagione. Il bosniaco è affiancato da Kluivert e Under, con Zaniolo dietro. Nel Parma con il tridente senza Inglese, a spaventare i giallorossi, inutile dirlo, è il grande ex Gervinho. La Roma fa subito possesso palla, ma non riesce quasi mai ad arrivare dalle parti di Sepe. Dzeko non è al top e fatica ad entrare in partita. Dagli esterni arrivano pochi spunti: Kluivert e Under fanno poco, Florenzi è bloccato da Biabiany e Kolarov mette dentro qualche cross, ma Dzeko non c'è. Il gioco del Parma è chiaro: difesa e palla lunga per Gervinho che quando parte in velocità mette in seria difficoltà i centrali Manolas e Fazio. L'occasione più grande nel primo tempo però, ce l'ha Siligardi che al 28' si trova tutto solo davanti a Olsen: il portiere giallorosso compie un miracolo per alzare il pallone sulla traversa. Al 38' Gervinho semina ancora il panico e si conquista una punizione pericolosa dal limite: il tiro di Stulac si infrange sulla barriera. Il primo tempo si chiude con la Roma che non tira praticamente mai in porta.

LA SBLOCCA CRISTANTE - Nella ripresa la Roma prova ad alzare un po' il ritmo, ma dopo un buon avvio continua a fare fatica. I giallorossi però riescono a sbloccare il risultato, al 59' ancora una volta con un calcio da fermo. Su calcio d'angolo Cristante salta più in alto di tutti, segnando il suo quarto gol con la maglia giallorossa, il terzo nel mese di dicembre. Poco dopo il vantaggio Manolas, che stava stringendo i denti dal primo tempo, alza bandiera bianca, mimando alla panchina uno strappo muscolare: al suo posto entra Juan Jesus. Sbloccato il risultato, con il Parma costretto a scoprirsi si apre qualche spazio in più per la Roma, che in avanti cambia marcia. Dzeko è pericoloso in un paio di occasioni, poi al 70' Under calcia di poco al lato da buona posizione. Al 74' Sepe respinge una punizione pericolosa dell'attaccante bosniaco in contropiede.

UNDER RADDOPPIA - Subito dopo Di Francesco lancia in campo Pellegrini al posto di Zaniolo. Un altro rientro importante per il tecnico della Roma, e si vede subito: il centrocampista dopo pochi secondi serve a Under il pallone per il 2-0. Nel finale Dzeko cerca il gol con insistenza prima di lasciare il posto a Schick. La Roma controlla, correndo come spesso le capita qualche rischio inutile, e porta a casa tre punti preziosi. Si ripartirà il 14, dalla gara di Coppa Italia con l'Entella all'Olimpico. La stagione della Roma sembrava già da buttare, invece si può ancora riprendere.