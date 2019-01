Di Francesco: «Ce la siamo complicata. Dzeko? Deve fare i gol difficili»

ROMA - Vittoria sofferta per la Roma contro il Torino per 3-2. I giallorossi, in vantaggio con Zaniolo e Kolarov (su rigore), hanno subito la rimonta granata con i gol di Rincon e Ansaldi per il 2-2. Decisivo il gol di El Shaarawy al 73'. Di seguito le dichiarazioni post partita di Di Francesco a Sky.

SUL MATCH - "Come al nostro solito ce la siamo complicata, avremmo meritato un vantaggio più largo nel primo tempo. C'è grande voglia, questi giovani vogliono andare ma poi manca esperienza nell'addormentare la partita. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla ma non l'abbiamo fatto, comunque abbiamo dimostrato forza nella reazione."

SU DZEKO - Il bosniaco si è divorato il gol del possibile 3-0 che avrebbe chiuso la partita. Il tecnico giallorosso lo rassicura: "È troppo importante per noi, è mancato in fase conclusiva però si è messo a disposizione della squadra. Lui deve fare i gol difficili, mi auguro ricominci presto perché non può restare fermo a 2 gol."

ZANIOLO - Anche di Francesco esalta la prestazione di Zaniolo: "Non molla niente, lui parte da una grande fase difensiva e poi nasce la fasce offensiva, rompe un po' gli equilibri, ha recuperato tanti palloni, si allena come gioca e questo è un aspetto importante."

SULL'INFORTUNIO DI UNDER: "Starà fuori per un pò"

LE DICHIARAZIONI DI EL SHAARAWY - "Questi sono tre punti preziosi al termine di una partita sofferta. Abbiamo giocato bene nel primo tempo - prosegue l'attaccante autore del gol decisivo contro il Toro - mentre nella ripresa e' mancata un po' di concentrazione. Si tratta di una grande prestazione, fatta con gran cuore.Sono il capocannoniere della squadra in campionato: e' un dato molto positivo ma abbiamo bisogno di tutti. Dispiace per l'infortunio di Under, speriamo che si riprenda presto. Il quarto posto e' un obiettivo alla nostra portata: dobbiamo proseguire lungo questa strada."

