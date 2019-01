Diretta Genoa-Milan ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

GENOVA - Il Milan fa visita al Genoa per il 20esimo turno di Serie A dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus. La formazione di Gattuso, senza Higuain, è in sesta posizione con l'Atalanta e cerca i tre punti per scavalcare Lazio e Roma e salire al quarto posto in solitaria.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Genoa-Milan è in programma alle 15 allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile su Sky Sport e Sky Sport Serie A mentre la diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo.

Segui Genoa-Milan LIVE sul nostro sito

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Veloso, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouame.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

ARBITRO: Orsato di Schio

