Lazio, Simone Inzaghi: «Correa probabile titolare. Serviranno testa, gambe e cuore»

ROMA - Conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Juventus, posticipo domenicale della 21.a giornata di Serie A.

SFIDA ALLA JUVENTUS - Inzaghi presenta così la sfida contro i bianconeri: "Giocheremo contro la squadra più forte d'Italia, una delle migliori in Europa. Dovremo fare una partita importante, ci è riuscita in passato, speriamo di farcela anche domani. In settimana abbiamo lavorato bene, serve una prestazione importante. Serve tutto, testa, cuore e gambe. Dobbiamo tirare fuori tutto. Abbiamo qualche defezione ma non c'è nessun problema."

COSA SERVE PER BATTERE LA JUVENTUS - "La Juve tende sempre nei primi 15-20 minuti a giocare a ritmo elevatissimo. Poi dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte con testa, cuore e gambe."

SU CRISTIANO RONALDO - Esordio all'Olimpico, in Serie A, per Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha mai affrontato la Lazio in carriera: " Ronaldo sarà un osservato speciale - spiega Inzaghi - si è integrato subito nel nostro campionato, a volte non è semplice. Il migliore al mondo insieme a Messi."

SUL CAMBIO DI MODULO - Le assenze potrebbero indurre Inzaghi a cambiare modulo. Il tecnico non ha ancora deciso: "Si può rimanere come abbiamo sempre giocato. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi, vedremo dopo la rifinitura di domani mattina."

SU CORREA TITOLARE - Inzaghi potrebbe schierare titolare l'ex Siviglia contro i bianconeri: "Prima di Napoli aveva saltato il Novara per influenza. Le ultime sei le aveva giocate tutte dall'inizio, probabilmente lo farà domani. Si è inserito bene, è generoso, ci aiuterà domani e in futuro. E' un calciatore importante."

SULL'ADDIO DI CACERES - Terza esperienza in carriera per Caceres alla Juventus. Inzaghi spiega i motivi dell'addio del difensore: "Non ha mai creato problemi, ha sempre dato tutto, non posso rimproverargli nulla.Voleva giocare di più. Poi nessuno può dire no alla Juve, gli auguro il meglio perché verso di me e la squadra si è sempre comportato bene."

SUL MERCATO IN USCITA - Inzaghi ha parlato anche di Lukaku e Basta, possibili partenti nel mercato di gennaio: "Lukaku tornerà a essere un giocatore della Lazio al 100% , io ho un rapporto franco con i miei giocatori, da domani tornerà a giocare con noi. Mi ha dimostrato di stare bene, altrimenti non avrebbe giocato a Napoli. Su Basta c'è qualche possibilità, ha qualche situazione aperta di mercato."