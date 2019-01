Serie A Lazio-Juventus 1-2, il tabellino

ROMA - La Lazio cede il passo alla Juventus all'Olimpico: i biancocelesti passano in vantaggio nella ripresa con l'autorete di Emre Can, per poi subire a un quarto d'ora dalla fine il pareggio di Joao Cancelo; Cristiano Ronaldo è decisivo all'89' su calcio di rigore.

LAZIO-JUVENTUS 1-2: NUMERI E STATISTICHE

LAZIO (3-1-4-2): Strakosha; Bastos (45' st Pedro Neto), Wallace, Radu; Lucas Leiva; Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto (36' st Berisha), Lulic; Immobile (37' st Caicedo), Correa. A disposizione: Durmisi, Silva, Badelj, Proto, Murgia, Guerrieri, Cataldi. Allenatore: Inzaghi

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci (41' pt Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Matuidi (15' st Bernardeschi), Can, Bentancur; Douglas Costa (25' st Joao Cancelo), Cristiano Ronaldo; Dybala. A disposizione: Kean, Fagioli, Spinazzola, Perin, Pinsoglio. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 14' st aut. Can (L), 29' st Joao Cancelo (J), 44' st rig. Ronaldo (J)

NOTE: Ammoniti: Leiva, Milinkovic-Savic (L), Can, Matuidi, De Sciglio, Rugani, Chiellini (J). Recupero: 2' e 4'. Calci d'angolo: 8-1 per la Lazio