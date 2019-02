Diretta Inter-Bologna ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

MILANO – Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro la Lazio, l’Inter è chiamata a rialzare la testa, e ci proverà contro un Bologna in piena crisi. Sulla panchina dei rossoblù siederà Sinisa Mihajlovic, chiamato dal presidente Saputo al posto di Filippo Inzaghi per rimettere in sesto una stagione che fino a questo momento ha regalato solo dolori. Il Bologna, infatti, al momento sarebbe retrocesso, ma solo quattro punti lo dividono dall’Empoli quartultimo, che ieri in casa contro il Chievo Verona ha pareggiato 2-2. Nella gara d’andata furono i nerazzurri ad avere la meglio, con Nainggolan ad aprire le danze e Candreva e Perisic a suggellare il risultato sullo 0-3.

LA DIRETTA: La partita tra Inter e Bologna è in programma alle 18:00 a Milano e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 e in streaming sulla piattaforma Skygo.

SEGUI INTER-BOLOGNA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

