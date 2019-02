Milan-Empoli 3-0: Gattuso a -1 dall'Inter

ROMA - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l'Empoli e infila la terza vittoria consecutiva, la banda di Gattuso sale a -1 dal terzo posto dell'Inter continuando a rincorrere il sogno della Champions League.

Milan-Empoli 3-0: Piatek non perdona

DRAGOWSKI SI OPPONE A CASTILLEJO - Conti titolare dopo un anno e mezzo la novità . Con Piatek ben controllato dalla difesa empolese per tutti i 45', a prendersi la scena a San Siro ci provano prima Paquetà - in gol al decimo minuto ma in fuorigioco, con il Var che annulla la rete - e poi Castillejo che dalla distanza impegna due volte Dragowski, bravissimo a negare la rete del vantaggio allo spagnolo. L'Empoli è tutto nell'intelligenza di Krunic e nel veleno di Caputo, che manca una palla d'oro di pochi centimetri, mentre nel finale di tempo è ancora il Milan con Kessié a provarci ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

PIATEK-KESSIE', UNO-DUE MILAN! - Kessié vede l'inserimento di Calhanoglu sulla destra e lo serve sulla corsa, palla in mezzo di prima e Piatek si fionda sul primo palo a deviare in rete la prima palla buona che gli capita tra i piedi. Impressionante la media gol del polacco, ora a dicotto centri a un gol solo di distanza dal capocannoniere Cristiano Ronaldo: sette gol nelle ultime cinque partite in rossonero. La festa rossonera sugli spalti esplode con il coro per il bomber pistolero, ma neanche il tempo quasi di rimettere palla al centro che il Milan affonda il colpo ancora: Kessiè trova spazio ancora sulla destra e gela Dragowski in uscita con uno scavetto tanto delizioso quanto preciso. Due reti in tre minuti, Empoli al tappeto.

4 - Prima di Krzysztof Piatek, l’ultimo giocatore ad aver segnato in ognuna delle prime quattro presenze da titolare in Serie A con il @acmilan è stato Oliver Bierhoff tra settembre e ottobre 1998. Inarrestabile.#MilanEmpoli #SerieA pic.twitter.com/ycSJCrcAZQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 febbraio 2019

TRIS CASTILLEJO, POKER BORINI ANNULLATO - Iachini prova a risvegliare il suo Empoli, Entrano Ucan per Acquah e La Gumina per uno spento Farias ma subito dopo arriva il tris rossonero a spegnere sul nascere ogni idea di rimonta toscana: bella apertura di Bakayoko per l'inserimento di Conti, cross immediato sul primo palo dove Castillejo arriva a infilare Dragowski rasoterra sul suo palo. Partita praticamente chiusa, Gattuso concede la standing ovation sia a Piatek - rilevato da Cutrone - che a Paquetà con Borini che va a completare il nuovo tridente. Proprio il nuovo entrato trova anche la gloria personale dopo un'azione testarda, poker annullato dal Var per il fuorigioco di Cutrone nell'azione. San Siro non se ne cura, c'è anche il tempo per vedere dieci minuti di un Biglia che torna in campo dopo quasi quattro mesi dall'infortunio come ciliegina di una serata dolcissima per il Diavolo.

IL CORO DEI TIFOSI PER PIATEK