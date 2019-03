Diretta Milan-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Il Milan per l'Europa, il Sassuolo per confermarsi nella parte sinistra della classifica. Stasera alle 18 le due squadre si ritroveranno una di fronte all'altra per la 26a giornata di Serie A. La squadra di Gattuso nelle ultime uscite ha confermato di potersela giocare per la bagarre Champions League, con la vittoria contro l'Atalanta che ha donato ai rossoneri umore e tre punti che potrebero essere fondamentali nella lotta finale per l'Europa che conta. Il Sassuolo, invece, non sta vivendo un periodo facile e l'ultima vittoria risale al 26 gennaio, 3-0 contro il Cagliari. Nonostante ciò, però, gli uomini di De Zerbi sono a quota 31, ben sopra la zona retrocessione.

DOVE VEDERLA IN TV - Milan-Sassuolo è in programma alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky in streaming sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - Tra i rossoneri il dubbio della vigilia era legato all'utilizzo di Kessie. Il centrocampista dovrebbe stringere i denti e scendere regolarmente in campo nell'11 di Gattuso che ormai sembra diventata una filastrocca. De Zerbi dovrebbe schierarsi a specchio, con Berardi, Babacar e Boga chiamati a impensierire la retroguardia avversaria. A centrocampo dovrebbe trovare una maglia da titolare l'ex della gara Locatelli, che con Magnanelli e Sensi dovrebbe completare la mediana dei neroverdi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALLENATORE: Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Peluso; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga. ALLENATORE: De Zerbi.

ARBITRO: Valeri di Roma 2.