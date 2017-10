Atalanta, Gomez: «Lichtsteiner mi ha rotto la bocca, era da rosso»

ROMA - Il Papu Gomez si gode il pareggio con la Juventus ottenuto in rimonta. Sulla gomitata ricevuta da Lichtsteiner non ha dubbi: «Se l'arbitro ha visto una gomitata per me doveva espellerlo - ha detto ai microfoni di Mediaset Premium - mi ha rotto la bocca, era da espellere. Vedremo se il Var aiuterà di più gli arbitri». Atalanta-Juventus, gomitata di Lichtsteiner a Gomez: la fotosequenza Alla fine l'Atalanta è uscita imbattuta contro i Campioni d'Italia: «Sono poche le squadre che riescono a tenere testa alla Juve e una di queste siamo noi. Abbiamo sbagliato i primi minuti ma questa squadra ha una fame incredibile e abbiamo recuperato: sono orgoglioso di questo gruppo. Vinto la sfida con Dybala? Paulo è un grande campione, è uno dei migliori attaccanti argentini. Ha sbagliato il rigore, io l’ho sbagliato con la Fiorentina: può capitare».