Serie A Atalanta, Gasperini: «La Coppa Italia è un torneo per riserve»

BERGAMO - "La Coppa Italia in questa fase è una competizione per riserve, si dà spazio a chi ha giocato meno. Magari più avanti assumerà un'altra dimensione: non sono mai molto tenero con questo torneo, non mi affascina particolarmente". Alla vigilia della sfida di Torino, Gian Piero Gasperini nega l'incidenza sul campionato del torneo di metà settimana, che ha visto impegnato l'avversario di turno l'altro ieri: "Ha interesse solo nella fase finale e dà un posto in Europa, anche se è instradato per i soliti noti", prosegue l'allenatore dell'Atalanta, che agli ottavi ospiterà il Sassuolo il 20 dicembre prossimo.

SENZA DE ROON - Circa la partita di domani sera, Gasperini lamenta un'assenza: "De Roon ha riportato un'elongazione (al flessore destro) nel finale col Benevento - chiude -. Dobbiamo adottare una soluzione diversa: Cristante è un giocatore duttile, può giocare più avanzato ma anche da centrocampista puro".

