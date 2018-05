Serie A Gasperini: «Deferito per Pairetto? Non è affar mio se sapeva che sarebbe stato al Var»

TORINO - "La passata stagione sembrava unica, ma devo dire che siamo riusciti a ripeterci lottando su tre fronti. Ora manca la matematica, ma domenica potremmo tornare a giocare in Europa e questo è un successo". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così al Salone del Libro, a margine della presentazione della biografia di Aldo Agroppi, commentando il campionato nerazzurro. Che è stato di alto livello nonostante un mercato che spinge gli orobici a privarsi spesso di pezzi pregiati: "E' normale che sia così per una società come l'Atalanta - commenta Gasperini - è un po' meno normale che ne escano così tanti insieme... Ma speriamo di continuare a conciliare entrambi gli obiettivi. I nostri giocatori sono tutti molto seguiti: sappiamo già che Caldara e Spinazzola saranno della Juventus. Aspettiamo che finisca il campionato, poi se ne potrà parlare meglio. Chi è cresciuto di più in questa stagione? Faccio fatica a fare delle classifiche. Io devo ringraziare tutti, dai più giovani ai meno giovani tutti hanno fatto una stagione straordinaria. Dieci e lode a tutta quanta la rosa". Altra battuta sul futuro della Nazionale: "Mancini? Aspettiamo l'ufficialità, in bocca al lupo sicuramente, a maggior ragione quando sarà ufficiale".

PAIRETTO - Inevitabile poi una battuta sul "caso" del momento: "Le mie dichiarazioni su Pairetto? Preferirei parlare di Atalanta che è meglio. Quello che si doveva dire sull'argomento si è già detto. Deferimento per me? Per cosa? Perché Pairetto sapeva già che sarebbe stato al Var? Non è un problema mio questo".

