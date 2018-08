Serie A Atalanta, Gasperini: «Testa solo alla Roma»

BERGAMO - "C'è grande attesa per questa partita. È vero che poi noi abbiamo giovedì un appuntamento importante col ritorno dei playoff di Europa League, ma in questo momento è giusto pensare solo alla Roma. Al Copenaghen cominceremo a pensare a partire da martedì". L'ha detto Gian Piero Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della trasferta contro la Roma. "Per come la vedo io, l'Atalanta deve giocare senza fare calcoli. E una gara come questa, in posticipo al lunedì sera, in uno stadio come l'Olimpico e contro una grande squadra, va affrontata al meglio".

L'AVVERSARIO - "La Roma si è rafforzata e ringiovanita, inserendo alternative importanti. La considero tra le squadre migliori del campionato. Di Francesco ha fatto un grosso lavoro l'anno scorso e lo sta proseguendo bene. Cristante? Con noi ha fatto un percorso fantastico, mostrando maturità sia come giocatore come come ragazzo. Io gli auguro di diventare un giocatore importante, per la Roma e per la Nazionale".