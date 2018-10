Serie A Atalanta, Rigoni: «Messi idolo, Dybala un amico»

BERGAMO - "Beckham mi piaceva molto e guardavo con attenzione come calciava il pallone. Poi Ronaldinho, e alla fine è arrivato Messi che ha superato tutti. Per me Messi è imparagonabile a tutti gli altri giocatori e indubbiamente è il mio idolo". Emiliano Rigoni, esterno offensivo argentino dell'Atalanta ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Quando ero piccolo il Real Madrid era già uno dei migliori club al mondo: vinceva tutto, e quindi arrivare lì lo vedevo come un obiettivo. Ovviamente se ora mi capitasse di poter giocare lì, non ci penserei un attimo. Il rapporto con Dybala? Siamo molto amici, parliamo spesso e quando ha saputo che sarei venuto in Italia, mi ha scritto per sapere se fosse vero. Anche ora ci sentiamo spesso. L'amicizia tra noi è bella, è un giocatore straordinario e da lui imparo molto".