Serie A Atalanta, Gasperini: «L'Inter sta tenendo dei ritmi altissimi»

BERGAMO - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, guiderà i suoi nella sfida tutta nerazzurro di San Siro contro l'Inter: "E' una squadra solida, in salute, che con Juventus e Napoli sta tenendo dei ritmi altissimi in campionato - esordisce Gasperini in conferenza stampa - Noi dobbiamo mettere in campo tutto il nostro meglio: è una partita che dà molti stimoli e anche noi veniamo da tre vittorie di fila. Vorremmo chiudere questo periodo prima della sosta con un risultato positivo. Troviamo una top del campionato italiano, lo dimostrano i risultati e la qualità del gioco: è un grande merito di Spalletti e dei giocatori. Dovremo fare qualcosa di notevole per vincere". Gasperini prosegue: "Abbiamo anche bisogno di misurarci con una delle squadre più forti, per vedere come reggiamo l'impatto con queste squadre. Spalletti mi ha fatto i complimenti? Lo ringrazio, lui sta facendo qualcosa di veramente notevole". Sull'approccio alla gara: "Noi prepareremo la partita per essere competitivi, propositivi e reggere il loro urto".