Serie A Atalanta, solo Varnier lavora a parte

BERGAMO - Seduta pomeridiana per l'Atalanta che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma a Bergamo lunedì sera alle 20,30. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, al centro Bortolotti di Zingonia, ha potuto lavorare con la squadra al completo, ad eccezione di Varnier, che ha proseguito col programma di recupero. Per tutti gli altri, esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Per la giornata di domani previsto riposo: gli allenamenti riprenderanno sabato mattina a porte chiuse.