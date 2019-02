Serie A Atalanta, Gasperini: «Il pareggio di Piatek ci ha tolto fiducia»

BERGAMO - La striscia di vittorie consecutive dell'Atalanta è terminata: a porre fine alla corsa orobica è stato un ottimo Milan, che ricaccia i bergamaschi a quattro punti di distanza. "“Di negativo c’è il gol che abbiamo preso a fino tempo - eordisce il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini a Dazn - c’erano i presupposti per fare risultato, stavamo facendo molto bene, ma la rete di Piatek ci ha tolto fiducia. Dopo il gol dell’1-2 non abbiamo più avuto le energie mentali. Per noi era una partita importante, ma certe partite sono difficili da ribaltare. Dopo un primo tempo condotto molto bene, avevamo una buona sicurezza, questo gol ci ha creato delle difficoltà. Le giocate individuali hanno cambiato il risultato, noi non abbiamo avuto la forza per recuperare anche perchè il Milan, una volta in vantaggio, ha fatto molto bene”.



I SINGOLI - Il tecnico orobico commenta la scelta di schierare Djimsiti: “Ha fatto una gran partita e ci ha consentito di avere superiorità nel gioco, ma poi Piatek è stato straordinario sul gol”. Le ambizioni della Dea non ne escono compromesse: “Questa partita non ci ridimensiona, l’unica cosa che ci dobbiamo rimproverare è un piccolo calo di tensione dopo il gol, ma noi non dobbiamo avere pressioni, quelle sono per le grandi squadre. I ragazzi hanno sofferto un po’ la partita, ma sapremo riprenderci”. Il Papu Gomez ha terminato la gara prima del tempo: “Ha preso una botta a inizio gara che lo ha condizionato, oggi era un po’ in difficoltà, ma può succedere. Gioca sempre 90 minuti, non era facile per lui”.

