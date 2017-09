Serie A Benevento, Baroni: «Non dobbiamo perdere l'entusiasmo»

BENEVENTO - Il Benevento resta a secco di punti dopo la sfida contro il Torino. Baroni analizza così la sconfitta interna: "La squadra ha centrato una prestazione importante creando tantissime occasioni da gol - spiega l'allenatore a Sky Sport - La dice lunga perché Sirigu è risultato il migliore in campo, per lo meno intervenendo in due-tre situazioni complicate. In questo momento c'è grande rammarico ma anche la consapevolezza che ci dobbiamo credere perché le partite sono giocate bene, la squadra sta bene e ha equilibrio. Non dobbiamo però commettere errori. Questa squadra deve giocare, la mia filosofia bisogna portarla sul campo. C'è da leggere bene alcune situazioni e capire quando attaccare e quando rifiatare. Abbiamo una marcia sola, andiamo sempre al massimo, a volte bisogna essere più riflessivi. La quadratura la troveremo attraverso il lavoro, è la cosa che mi spaventa meno. Adesso non dobbiamo assolutamente perdere l’entusiasmo, sarebbe un errore enorme".

BENEVENTO-TORINO 0-1: SEGNA IAGO FALQUE

