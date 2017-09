Serie A Benevento, Baroni: «Contro il Napoli ci vuole tanto coraggio»

L'allenatore: «Non andremo a fare una partita difensiva. Non fa parte della nostra filosofia. Ciciretti è in dubbio»

BENEVENTO - E' la settimana del derby in Campania. Già, il Benevento è atteso nel weekend nella tana del Napoli. Così Baroni in conferenza stampa: "Sulle qualità di gioco del Napoli è inutile esprimersi. E' chiaro che stiamo parlando di una squadra che domina la partita. Voglio vedere un Benevento che gioca con coraggio. Non andremo a fare una gara difensiva. Non fa parte della nostra filosofia". Al momento Ciciretti è a rischio forfait. "Si è fermato. Dobbiamo valutare la sua condizione. D'Alessandro, Memushaj, Lazaar, Venuti e Iemmello non sono al top, anche loro sono da valutare. Costa è sicuramente out, spero di averlo per la gara contro il Crotone", ha aggiunto l'allenatore.

TUTTO SUL BENEVENTO

BARONI E' UN EX - "Ho vissuto dei bei momenti a Napoli, ma adesso il mio pensiero è rivolto solo al Benevento nella consapevolezza che andiamo ad affrontare una partita quasi impossibile sulla carta. Ci tengono molto i nostri tifosi e faremo di tutto per onorare questa partita. A Napoli ho trascorso un'annata straordinaria. Sono ricordi indelebili con uno scudetto vinto in una città che vive di calcio".

CALENDARIO SERIE A