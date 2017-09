Benevento, dopo il Napoli Ciciretti salta anche la Roma

BENEVENTO - Niente da fare per Ciciretti. Il numero 10 del Benevento dopo il derby con il Napoli sarà costretto a saltare anche la partita di mercoledì alle 18.00 al Vigorito contro la Roma. Oltre a lui mancheranno anche altri due ex romanisti, D'Alessandro e Antei, infortunatosi al San Paolo. Out anche Costa e quindi in difesa Baroni spera di recuperare almeno Djimsiti. Buone notizie arrivano solo sul fronte attacco dove il tecnico toscano avrà di nuovo a disposizione Iemmello. «Sento la fiducia totale della società. Credo nella squadra, nei ragazzi - ha detto Baroni in conferenza stampa -. L'ho detto anche a loro: a volte devi difendere la prestazione, non il risultato. Se non sei perfetto diventa difficile giocarle. Adesso troviamo un'altra squadra importante, come la Roma: proviamo a rialzarci tutti insieme con l'aiuto del nostro pubblico, che a Napoli e' stata l'unica cosa bella». (in collaborazione con Italpress)