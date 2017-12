Serie A Benevento, De Zerbi: «Pareggio meritatissimo»

BENEVENTO - "I ragazzi meritano i complimenti, non hanno mai mollato. E non solo oggi, ma quando abbiamo perso le altre partite". Così a Sky il tecnico del Benevento De Zerbi, dopo il pari col Milan: "Conosco bene la sensazione di un gol preso alla fine, dopo Cagliari e Sassuolo. Abbiamo esultato forse troppo, ma di certo dopo tutte queste partite ci voleva, anche perché abbiamo perso troppe partite senza meritarlo e oggi era un punto meritatissimo.Tutti guardano solo il risultato, sono stufo di andare in giro giocando bene, facendo partite dignitose senza prendere punti. Ma sono orgoglioso di un gruppo che sta dando tutti. Da quando sono arrivato, prima non so perché non c'ero, tutti hanno remato nella stessa direzione. Io porto idee, ma contano testa, voglia e determinazione. Se per il Milan era la partita dell'anno, per noi lo era il doppio. Salvezza? Ci credo sempre. Ma ripeto quanto detto alla squadra, vincendo con Sassuolo e Atalanta saremmo a tre punti dal Sassuolo. Il gol del portiere deve essere la spinta. Abbiamo tutti record negativi, questo deve essere da stimolo. Dobbiamo cercare dignità, nelle ultime partite lo abbiamo fatto".

CLASSIFICA SERIE A