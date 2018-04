Serie A Benevento, De Zerbi: «Vittoria che resterà nella storia»

MILANO - "Sono emozionato. Per la classifica non varrà, ma vincere qui a San Siro resterà nella mia storia e in quella del Benevento. Per quanto abbiamo sofferto in questa stagione questo è un premio che ci teniamo stretto, anche se vale poco" Il tecnico del Benevento, De Zerbi, commenta così a Sky il successo sul Milan: "Il calcio lo fanno i calciatori, loro sono i protagonisti. A gennaio sono arrivati elementi importanti, magari in condizione non ottimale. Sono di livello superiore per una squadra che lotta per la salvezza.Abbiamo commesso errori banali, quando ti giochi qualcosa l'attenzione cresce, la concentrazione è più viva. Ogni partita fa storia a sé. Ho fatto i complimenti a Gattuso: sta facendo un gran lavoro. È una soddisfazione che non cancellerà la grande delusione dei play-off, quando ci incontrammo. Con Vigorito ho un gran rapporto, una persona come lui difficilmente la trovi nel calcio. Futuro? Ne parleremo nei prossimi giorni. Io da squadra più ambiziosa? Penso di essere attento a tutte e due le fasi, sarebbe presuntuoso concentrarmi solo su una fase. C'è tutta la settimana per migliorarsi, cerchiamo di difendere in un modo quando la palla ce l'hanno gli altri, e in un altro quando l'abbiamo noi. Le idee ci sono e se alleni giocatori forti la palla ce l'hai più te".

