Calcio in lutto: è morto Franzini, campione d'Italia col Bologna nel '64

BOLOGNA - A 79 anni è morto a Cremona Bruno Franzini, centrocampista con 65 presenze nel Bologna dal 1961 al 1964. Lo ha reso noto il sito della società rossoblù. Cresciuto nella Cremonese e affermatosi in Serie A con la maglia della Lazio, arrivò al Bologna dai biancocelesti insieme a Franco Janich: in quel momento si trattava di una delle migliori mezzeali in circolazione, e giocando a fianco di Giacomo Bulgarelli contribuì a una stagione, nel 1961-62, in cui i rossoblù di Bernardini furono etichettati come squadra rivelazione dal punto di vista del gioco, chiudendo con un lusinghiero quarto posto e con la conquista della Mitropa Cup. Franzini ebbe poi un serio infortunio che gli costò la probabile partecipazione ai Mondiali del '62, poi con l'innesto di Haller e qualche aggiustamento tattico fu meno impiegato nella stagione successiva, chiusa ancora in 4ª posizione e prova generale del trionfo del 1963-64, anno in cui si fregiò del titolo tricolore scendendo in campo in tre occasioni contro Spal, Messina e Vicenza in sostituzione di Bulgarelli o Fogli, assenti in quelle partite. Il Bologna Fc 1909 "ricorda con affetto Bruno, Campione d'Italia dell'ultimo scudetto, e partecipa commosso al dolore della famiglia". I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Imerio a Cremona.