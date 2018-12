Serie A Bologna, Inzaghi: «Attualmente possiamo fare punti solo con le ripartenze»

PARMA - Contro il Parma il Bologna ottiene un punto dopo una gara caratterizzata dalla difesa a oltranza. Filippo Inzaghi, tecnico dei rossobli, ha parlato in conferenza stampa: “Stare bassi ci ha permesso di non soffrire mai, al momento è questo che stiamo cercando al momento. E’ la seconda partita in cui non subiamo gol, dobbiamo crescere un po’ nella fase offensiva dove anche oggi abbiamo sbagliato molti passaggi. E’ un buon punto quello di oggi, dobbiamo andare avanti su questa strada, al momento mi interessa solamente fare punti. Quando iniziamo le partite giochiamo sempre per vincere, contro Sampdoria ed Empoli abbiamo tecnicamente giocato meglio ma non abbiamo portato a casa nemmeno un punto. Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico e delle occasioni pur tenendo conto dei nostri limiti".

ORA LA LAZIO - “Gli esterni hanno lavorato bene, in fase offensiva dobbiamo avere un po’ più di coraggio - prosegue Inzaghi, che si sofferma sui singoli - Ma abbiamo speso tanto in fase difensiva, Gervinho non è mai stato pericoloso come solito. Alla lunga usciremo da questa difficile situazione di classifica. Orsolini l’ho inserito per sbilanciare un po’ di più la squadra in avanti, ho visto il Parma in difficoltà e ho provato a vincerla. Il suo cambio come quello di Destro è stato effettuato per provare a vincere la partita. Svanberg? Gli stiamo chiedendo troppo, se ci fosse stato Poli oggi avrebbe riposato". Sull'avversario, Inzaghi afferma: “Il Parma aveva due giorni di riposo in più di noi e sapevo che fisicamente qualcosa in più poteva avere. I ducali hanno fatto una buona gara e stanno facendo un buon campionato, ma alla fine credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto. Lo stile delle ripartenze è l’unico che ci permette al momento di portare a casa punti. Anche nelle prossime partite ci comporteremo così". Tra quattro giorni ci sarà Bologna-Lazio: “Sarà molto emozionante sfidare Simone (suo fratello, nda) mercoledì. Sarà strano trovarci fianco a fianco, spero che vista la loro situazione di classifica possa avere un occhio di riguardo per me".