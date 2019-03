Serie A Bologna, Mihajlovic: «Abbiamo dimostrato di meritare la salvezza»

TORINO - "L'abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno saputo soffrire nel secondo tempo ma senza rischiare troppo. Abbiamo fatto 3 gol contro una delle migliori difese del campionato con due gol annullati". Così Sinisa Mihajlovic dopo la pesante vittoria ottenuta sul campo del Torino. "Oggi è andata bene - prosegue ai microfoni di DAZN - , non era facile dopo essere andati sotto. Siamo stati bravi a gestire sul 3-2 con l'uomo in meno. Sapevamo che loro sono una squadra fisica che ti fa giocare male, ma sono contento, è stata una grande prestazione. Dispiace per i miei ex tifosi ed ex calciatori, ma sono convinto che avranno tutto il tempo per andare in Europa. Sono però contento per i miei perchè abbiamo dimostrato mentalità per poterci salvare. I film motivazionali che ho fatto vedere? Servivano a pensare positivo, in passato si è mollato nei momenti difficili, abbiamo lavorato su questo e i ragazzi da quando sono arrivato io si sono sempre applicati. La fase offensiva? Non siamo ripartiti da zero, ma dovevamo fare molte cose in una settimana dove da altre parti le fanno in un mese. Complimenti ai ragazzi perchè abbiamo cambiato modo di giocare, con aggressività. Stiamo migliorando anche dal punto di vista della realizzazione, c'è ancora da fare, ma adesso la squadra si esprime bene e merita di salvarsi: dobbiamo continuare così. Dobbiamo però vincere con il Sassuolo dopo la sosta, altrimenti questa vittoria non avrà significato - conclude -".

TORINO-BOLOGNA 2-3: LA CRONACA