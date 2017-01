Serie A Cagliari, Rastelli sfida la Roma: «Serve la partita perfetta»

CAGLIARI - "Servirà la partita perfetta per tornare a casa con un risultato positivo". Non usa mezzi termini Rastelli, anzi ha le idee ben chiare. Conosce le difficoltà che il Cagliari può incontrare nella gara contro la Roma. Queste le sue parole: "Hanno grande fiducia e hanno trovato il sistema tattico giusto per esprimere tutte le loro potenzialità e qualità. Una squadra completa, che da una parte adotta un giocatore in più, dall'altra ha solo Peres, con Nainggolan dietro le linee alle spalle di Dzeko. Non è monotematica, tutti attaccano gli spazi. Conosciamo i loro punti forti, dovremo lavorare di squadra per alzare i ritmi, dare intensità alla gara e non fare ragionare i portatori di palla. Ogni volta che abbiamo la palla dobbiamo avere la consapevolezza di fare gol, senza paura di provare a tirare o fare un passaggio. Domani affrontiamo una squadra forte, dovremo essere bravi a interpretare le due fasi di gioco e a chiudere gli spazi. Il girone d'andata ci ha insegnato molto su come approcciarsi a questo tipo di partite".

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI

DUBBI PER LA FORMAZIONE - "Si fa fatica a scegliere undici giocatori e mandare gli altri in panchina. Meriterebbero di giocare tutti. Farò le scelte in base alle caratteristiche della partita. E' sempre difficile trovare a gennaio un giocare già pronto, ma Faragò lo è, ha sempre giocato e ha fatto vacanze lunghe in coincidenza con il riposo del campionato di B. E' in buone condizioni. Ho dubbi sia davanti che dietro. L'atteggiamento determinerè le scelte. Chi non partira' dall'inizio sarà penalizzato dal tipo di partita da affrontare".

CLASSIFICA SERIE A