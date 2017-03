Serie A Cagliari, Rastelli: «A Firenze per rialzarci»

CAGLIARI - "Abbiamo perso Deiola per un affaticamento muscolare, recuperiamo Faragò. A parte Ceppitelli e Farias, oltre ovviamente a Melchiorri, gli altri ci sono: i convocati sono 22, con quattro portieri". Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli fa il punto della situazione sui giocatori a disposizione: "Ibarbo? Alleno quelli che ho. Il ragazzo aveva espresso il desiderio di giocare, cosa che io, anche in considerazione delle sue condizioni di forma ancora precarie, non potevo garantirgli. In porta? Giocherà Rafael. Gabriel sa di aver disputato domenica scorsa una partita non all’altezza delle aspettative, quindi è giusto dargli un turno di riposo per ricaricarsi. Sono certo che in seguito potrà dimostrare il suo valore".

PROBABILI FORMAZIONI



VERSO LA FIORENTINA - "Noi dobbiamo rialzarsi di slancio. Contro l’Inter abbiamo giocato un ottimo primo tempo, andando al riposo con la convinzione di poterla raddrizzare. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, ma non può bastare un tempo per minare quanto di buono fatto negli ultimi due mesi. Dobbiamo essere pronti a soffrire e a superare i momenti difficili, consapevoli che affrontiamo una squadra abile a tenere il pallino del gioco. Non siamo appagati. Sarebbe un pensiero offensivo nei confronti di professionisti. Non abbiamo ancora raggiunto niente, abbiamo motivazioni per dimostrare ogni giorno il nostro valore. Il calcio di oggi non perdona niente: dopo due mesi alla grande, sbagli 40’ e diventi subito un incapace. L'obiettivo è sempre quello di andare in campo per vincere".

TUTTO SUL CAGLIARI



IL FUTURO - "Io mi vedo l’allenatore del Cagliari nello stadio nuovo. Mi piace l’ambiente, la città, la Società è straordinaria. Noi allenatori però non possiamo fare ragionamenti a lungo termine. Spetterà a me cercare di convincere la Società della bontà del mio lavoro".