Serie A Cagliari, Lazio nel mirino. Joao Pedro e Murru in gruppo

Seduta pomeridiana di allenamento per i rossoblù che si preparano al prossimo impegno di campionato

CAGLIARI -Seduta di allenamento pomeridiata per il Cagliari, che al Sant'Elia ha proseguito la propria marcia di avvicinamento alla partita di domenica contro la Lazio. La seduta, aperta con il riscaldamento tecnico, è stata dedicata all’aspetto tattico. I rossoblù si sono dedicati ad una serie di esercitazioni e prove di schemi in vista dell’incontro con i biancazzurri. Infine, partita sui 70 metri. Per domattina alle 11 nuova seduta di allenamento.

I SINGOLI - Joao Pedro e Nicola Murru si sono nuovamente aggregati al gruppo. Differenziato per Marco Capuano, Luca Ceppitelli e Roberto Colombo. Terapie per Alessandro Deiola.



