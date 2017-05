Serie A Cagliari, Rastelli: «Napoli forte. Il Cagliari non è sazio»

CAGLIARI - "Affrontiamo un Napoli fortissimo, che ha messo alle corde la Juventus e il Real Madrid. Bisognerà saper soffrire, restare in partita se si va sotto. Quando avremo la palla, dovremo cercare noi di impensierire gli avversari: penso che abbiamo le qualità per farlo”. Parola di Rastelli, tecnico del Cagliari, che inquadra così l'anticipo contro il Napoli, undici che insegue la Roma in ottica secondo posto. L'allenatore non vuole fare sconti anche se la salvezza matematica è stata raggiunta in largo anticipo: “In effetti abbiamo trascorso un lunedì piacevole all’indomani dell’incontro con il Pescara ma poi la testa si è concentrata subito sull’impegno del San Paolo. Vogliamo onorare al meglio le ultime quattro partite di campionato. Non siamo sazi, raggiungere la salvezza in anticipo è stato un bel traguardo, ma non abbassiamo la guardia e conserviamo ancora molte motivazioni”.

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI

CLASSIFICA SERIE A