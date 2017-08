Calciomercato Cagliari, Rastelli: «Pavoletti? Mi piace»

TORINO -"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Dispiace per il risultato, troppo rotondo, gli episodi ci hanno puniti oltre misura". Questo il commento del tecnico del Cagliari, Rastelli, dopo la sconfitta contro la Juventus ai microfoni di Premium: "Prima del loro gol ci eravamo mossi molto bene, con una linea molto alta. Avevamo anche creato la prima occasione della partita. Buffon è stato bravissimo a parare il rigore, nel finale di prima frazione siamo stati ingenui. Dovevamo gestire meglio quel pallone".

LA CRONACA

BORRIELLO - "Anche per me è stato un fulmine a ciel sereno. La società mi ha comunicato domenica che Borriello voleva andar via e io ho fatto la cosa più logica e non l'ho convocato. Gli auguro il meglio altrove. Il mercato? Il direttore sportivo ci penserà e individuerà il profilo giusto. Pavoletti? Mi piace, è un giocatore importante e ha caratteristiche che mi piacciono".