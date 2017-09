Serie A Cagliari, Rastelli: «Napoli impressionante, ma ci proveremo»

CAGLIARI - Massimo Rastelli vuole vedere un Cagliari senza paura al San Paolo di Napoli. Il tecnico rossoblù ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Andiamo a Napoli per fare la nostra gara. Ci siamo allenati bene, lavorando nei minimi dettagli, cosa che non abbiamo potuto fare nel turno infrasettimanale. Abbiamo recuperato fisicamente tutti quelli che avevano giocato tre partite in una settimana e gli acciaccati come Farias e Pavoletti, che sono regolarmente convocati". Questo il commento sull'avversaria: "Il Napoli ha giocatori talmente bravi che non possiamo permetterci distrazioni. Non dovremo dare profondità, cercando di restringere gli spazi che loro riescono a trovare con una velocità di pensiero impressionante". Dopo le due vittorie di fila sono arrivate due sconfitte, ma Rastelli non si preoccupa: "Dobbiamo ripartire, rialzare la testa con coraggio, idee chiare e quella compattezza di gruppo che ci permetterà di superare questo momento e riprendere a fare le cose fatte sino alla partita di Ferrara. Ci vuole equilibrio: non ci esaltiamo quando vinciamo, non ci deprimiamo in caso di sconfitta".

