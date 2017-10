Serie A Cagliari, Lopez: «A testa alta contro una grande Lazio»

CAGLIARI - "Dovevamo venire qui con coraggio e fare la partita. Per gran parte del match lo abbiamo fatto e sono contento così". Diego Lopez ha commentato così la sconfitta contro la Lazio arrivata nel posticipo della 9a giornata di campionato. Si tratta del quinto ko di fila per il Cagliari, ma il tecnico rossoblù - appena subentrato all'esonerato Rastelli - resta fiducioso: "La Lazio è forte, è in grande salute e siamo stati intimoriti nei primi minuti. Abbiamo fatto tanti tiri, segnando anche due gol che non sono stati convalidati. La squadra può migliorare, mercoledì abbiamo una partita importante contro il Benevento e non possiamo sbagliare. La Lazio ha meritato di vincere, ma il risultato è troppo ampio. Il gol annullato con il Var? Un episodio che non è andato a favore nostro, ma non pensiamoci. Gli episodi ci sono e vanno accettati. Rimaniamo a testa alta, la mia squadra se l'è giocata e ripartiremo da questa prestazione".

