Serie A, Lopez difende il Cagliari: «Atteggiamento giusto»

CAGLIARI - “Sinceramente sono contento di quello che ha fatto la squadra nel primo tempo". L'ha detto Diego Lopez dopo la pesante sconfitta del Cagliari per mano del Napoli. "Se ci mettevamo dietro i gol li prendevamo lo stesso - spiega l'allenatore a Sky Sport - quindi abbiamo provato a giocarcela per non farli ragionare con Joao Pedro che doveva tenere Jorginho. Abbiamo avuto le palle per segnare nel primo tempo. Sapevamo che era difficile contro il Napoli. Ma volevo che la squadra provasse a giocare, ad attaccare la porta avversaria. Sul primo gol abbiamo perso palla noi in uscita. Dobbiamo rivedere gli errori commessi sui gol, lavorare e migliorare. Il Napoli ha tanta qualità. L’atteggiamento però è stato giusto. L’importante è l’impatto alla partita. Qualche fischio al cambio Han-Cossu? Credo che sia normale perché quando togli un attaccante la gente spera di vedere in campo un altro attaccante. Non era possibile. Han aveva un problema al polpaccio e non ce la faceva più. Mi dispiace che si fischi un ragazzo che entra per dare il massimo. La Curva ci ha accompagnato sempre, in casa e fuori. E’ fondamentale”.

SULLA SALVEZZA - “Bisogna essere equilibrati, il risultato è negativo perché abbiamo preso cinque gol. Dobbiamo rimanere compatti come il Crotone dell’anno scorso. E’ un esempio chiaro per salvarsi. Adesso pensiamo al Genoa, è una partita importante”.

