Serie A Cagliari, Lopez: «Che peccato. Mancavano 20 secondi»

CAGLIARI - Niente amaro in bocca per Diego Lopez, l'allenatore del Cagliari, nonostante il gol del 2-2 realizzato da Immobile in extremis. Così il tecnico dei sardi: "Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata molto difficile. Per noi era una gara speciale. I giocatori sono scesi in campo con la testa giusta. Sapevo che la squadra avrebbe reagito sul campo concentrata e corta. Se no una partita del genere non la fai. Peccato per gol di Immobile arrivato a 20 secondi dalla fine. Il calcio è questo. Finisce davvero quando l’arbitro fischia tre volte. Però ci sono anche tante cose positive, mi tengo il punto".

