Serie A Cagliari, problemi per Lykogiannis e Cragno

CAGLIARI - Diego Lopez ha rimesso sotto il Cagliari perchè nel prossimo turno va in scena la sfida salvezza contro il Benevento. Due gruppi di lavoro oggi ad Asseminello: chi ha giocato contro la Lazio ha svolto attivazione in palestra e lavoro a secco con i preparatori atletici. Per tutti gli altri riscaldamento tecnico, serie di esercitazioni tecnico-fisiche e partitella finale. Per Sau e Lykogiannis (affaticamento al polpaccio sinistro) lavoro in piscina, così come per Cigarini che lavora per recuperare dalla frattura al piede destro. Sessione di lavoro personalizzato per Cragno a causa di trauma contusivo alla coscia destra riportato in gara.

