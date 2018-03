Serie A Cagliari, Lopez: «Un black-out. Tifosi, chiedo scusa…»

CAGLIARI - Il Cagliari crolla alla distanza dentro la Sardegna Arena. Così Diego Lopez a fine gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ai ragazzi di spingere di più, si poteva fare meglio e infatti pronti-via nel secondo tempo abbiamo attaccato ottenendo un calcio d’angolo a favore. Purtroppo dopo il gol del Torino c’è stato un black-out; contro certi avversari non puoi permetterti un attimo di rilassamento, non è possibile concedere gli uno contro uno a giocatori tecnici e qualitativi come Ljajic e Iago Falque. Non siamo stati squadra, mentre nel primo tempo eravamo riusciti a contenere le individualità dei granata. A Benevento avevamo ribaltato la partita col carattere, oggi è successo il contrario”.

MESSAGGIO AI TIFOSI - “Siamo dispiaciuti per la sconfitta, soprattutto per i tifosi che anche oggi sono accorsi numerosi e ci hanno sostenuto con calore. Chiediamo scusa alla nostra gente”.

